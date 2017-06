Fiocco rosa e azzurro: due gemelli per Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé è diventata mamma per la seconda volta e stavolta per lei e il rapper Jay-Z sono arrivati due gemelli, un maschietto e una femminuccia. Lo hanno riferito diversi media Usa. Il parto della 35enne cantante texana è avvenuto nei giorni scorsi a Los Angeles con un cesareo programmato: i nomi non sono stati resi noti ma una visitatrice ha portato due palloncini, uno rosa ed uno blu, con scritto "Baby Girl" e "Baby Boy" e un biglietto con la scritta "B&J".

La coppia, che ha già una bambina, Blue Ivy, di cinque anni, non aveva fornito dettagli sulla nuova gravidanza, dopo la rivelazione della stessa Beyoncé a febbraio di essere nuovamente incinta. Il sospetto che il parto fosse imminente era stato rafforzato dall'assenza nei giorni scorsi del 47enne Jay Z alla Songwriters Hall of Fame. Lo stesso Barack Obama, di cui la coppia di artisti è stata grande sostenitrice, ha scherzato che Beyoncé e Jay-Z lo avrebbero superato (l'ex presidente americano ha due figlie) in un colpo solo con la nascita dei gemelli.