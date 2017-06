Albano e Loredana Lecciso sposi

L'annuncio del matrimonio imminente, dopo tanti anni d'amore, è già stato fatto più di una volta. Nonostante le voci di un ritorno di fiamma con l'ex moglie Romina Power, con la quale ha ripreso a lavorare già da diverso tempo, Albano Carrisi ci riprova. Ma con Loredana Lecciso. La donna che l'ha fatto diventare padre per la quarta e quinta volta. Ma l'annuncio, sulle pagine di Novella Duemila, del matrimonio già avvenuto in gran segreto in Bielorussia, viene prontamente smentito dal cantante pugliese: "Se mi dovessi sposare non lo farei certo all'estero, ma in Italia". La storia infinita con la Lecciso sembra non conoscere un lieto fine, almeno per il momento. A quando le nozze vere e non quelle bufala, quindi? Chi può dirlo! E se ritornasse in auge Romina?