Al party di Federica Panicucci spunta a sorpresa Silvio Berlusconi

Sorridente, anzi sorridentissima. Federica Panicucci è apparsa così sul suo profilo Instagram. Il motivo è presto detto: al party per festeggiare il successo dell'ultima edizione di "Mattino" 5 prima della pausa estiva, la conduttrice si è trovata in casa, a sorpresa, il Cavaliere in persona.

Averla a cena a casa mia Presidente, è stato un regalo bellissimo. #party #home #mattino5 Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 17 Giu 2017 alle ore 02:42 PDT

Così tutta la cena organizzata da Federica, da quel momento, è ruotata attorno a Silvio Berlusconi, che come sempre calamita l'attenzione. La conferma, per il prossimo anno, sembra assicurata.