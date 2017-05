Belen confessa: farò altri due figli con Andrea Iannone

Belen Rodriguez da quasi un anno è legata al pilota della Moto GP Andrea Iannone. La show girl, ospite a Verissimo (in onda sabato alle 16 su Canale 5), racconta: "Andrea è stato molto paziente con me, perchè io sono stata tanto male, non riuscivo più a pensare all'amore. Il suo corteggiamento è stato lunghissimo". "La storia che ho adesso con Andrea me la merito. So - aggiunge - che mi merito di essere trattata bene, so di meritare una persona che mi dice la verità, so di meritarmi protezione». «Andrea ha moltissima personalità ed è l'uomo con più sicurezza che abbia mai incontrato. Io non sono facile, solo se sei sicuro come lo è lui mi puoi gestire. Mi riempie di attenzioni. Ha capito le mie insicurezze e le colma". "Ora non potrei mai sposarmi, è passato solo un anno e mezzo dalla separazione. Vado piano, piano, con più saggezza". Nonostante le nozze con Iannone non siano quindi imminenti, Belen è sicura del suo amore, tanto da dichiarare: "Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea".