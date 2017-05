Tra Pamela Anderson e Julian Assange è amore

La conferma arriva direttamente da lei, in un'intervista a Vanity Fair: "Adoro Julian, è un grande uomo. Quella per i diritti dell’uomo è una guerra romantica che voglio combattere con Julian. Ha bisogno di protezione e la Francia potrebbe garantirgliela". Fa davvero scalpore l'ultima love story tra personaggi famosi. Lei è l'ex bagnina di Baywatch, Pamela Anderson, lui è il cofondatore di Wikileaks, Julian Assange, ora rifugiato politico nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Non può tornare negli Stati Uniti perché dovrebbe affrontare un processo per spionaggio dopo che ha reso pubblici oltre 250 documenti diplomatici scottanti. A far conoscere Pamela e Julian è stata la stilista Vivienne Westwook. La Anderson ora sogna di andare a vivere in Francia con Assange e spiega: "Sarebbe un sogno se si potesse riunire con la sua giovane famiglia in Francia. L’ultimo figlio di Julian è francese e io amo moltissimo questo Paese, dove trascorro gran parte dell’anno fra Parigi e Saint-Tropez".

Sull'accusa di stupro ai danni del suo fidanzato, poi la prorompente e biondissima attrice non ha dubbi: "Sono certa che Julian non abbia mai usato la violenza della quale è accusato. Non ci sono prove, a parte un preservativo rotto. È una montatura per estradarlo verso gli Stati Uniti, che vogliono distruggerlo. Per questo chiedo per lui asilo in Francia, come lo chiedo per tutti i rifugiati politici. Spero che Macron sarà deciso come Melenchon sulla questione dei rifugiati, che riguarda anche Assange. L’Onu ha dichiarato per due volte la sua situazione illegale e non è cambiato nulla. È già stato dichiarato innocente e quell’inchiesta era già stata chiusa nel 2010 per essere poi riaperta per motivi politici".