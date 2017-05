Raz Degan a caccia della Barale, il selfie su Instagram scatena i fan

Selfie in piscina e un chiaro messaggio alla sua Bionda. "Cercando #aragosta a #Roma, Searching for #Lobsters in #Rome #isola #Alex #bionda #TheLastShaman". Il modello israeliano, vincitore dell'Isola dei Famosi, pubblica un post su Instagram e scatena i fan: stavolta infatti il modello israeliano non è a caccia di pesci, Aragosta è il soprannome con cui chiama la sua (ex) compagna Paola Barale con cui Degan pare aver riallacciato i rapporti dopo la sua partecipazione al reality condotto da Alessia Marcuzzi

La risposta della diretta interessata, chiamata a rapporto sui social, non tarda ad arrivare: "Sto arrivando" risponde e pubblica sempre su Instagram. Paola Barale è a Roma per partecipare al "Costanzo Show" mentre Raz è nella Capitale per "The Last Shaman", il film prodotto da Luca Argentero.