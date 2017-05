Fedez, colpo di scena al concerto: proposta di matrimonio a Chiara Ferragni

E alla fine si sposano. Alla faccia di chi parlava di crisi e di rottura, l'amore tra Fedez e Chiara Ferragni va talmente a gonfie vele che il rapper ha chiesto alla sua fashion blogger di trascorrere il resto della vita insieme. Il colpo di scena va in onda durante il concerto all'Arena di Verona con l'inseparabile J-Ax: in ginocchio sul palco (dopo averle dedicato la canzone) e in diretta radio tv esclama: "Non servono anelli per tenerci insieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere, forse sì". E tira fuori la scatolina mentre il pubblico applaude.

Lei ride, lo abbraccia e dice sì con la testa mentre lo bacia e radio Rtl racconta il colpo di scena in diretta. Qualche ora dopo sul profilo Instagram del cantante la foto del tenero ed emozionante abbraccio che racconta il momento speciale