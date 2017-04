Emma Marrone e Riccardo Scamarcio, è amore? Il web si scatena

L'attore e la cantante. "Novella 2000" pubblica nell'ultimo numero in edicola una foto di Emma Marrone insieme a Riccardo Scamarcio e accende il gossip sui due vip entrambi "ufficialmente" single ed entrambi pugliesi. "Emma e Scamarcio accendi un diavolo in me" il trafiletto che accompagna lo scatto dei due paparazzati insieme in atteggiamenti piuttosto confidenziali

Stop. Respira. Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 23 Apr 2017 alle ore 18:00 PDT