Alba Parietti spara a zero su Selvaggia Lucarelli: zecca, megalomane e indagata

Dalle schermaglie in tv alla rissa sui social il passo è brevissimo. Si è visto pochi giorni fa con la lite via Facebook sulle ceneri di Gianni Boncompagni tra Antonella Mosetti e Selvaggia Lucarelli. E proprio quest'ultima, giornalista, influencer e giudice tv di Ballando con le stelle, da settimane duella con Alba Parietti, concorrente del talent danzante. Un'escalation di giudizi sprezzanti e reazioni piccate, insulti e retroscena, punture di spillo e sciabolate tra le due che oggi vede l'Alba nazionale sparare ad alzo zero sulla blogger.

"Discutere con la Lucarelli è mettere merda in un ventilatore. Dopo la trovi dappertutto", scrive la showgirl in un lungo post su Facebook. La scintilla che ha fatto scatenare la contraerea social è il commento della Lucarelli a un post in cui dice "spero si faccia aiutare", relativo alla Parietti.

"Lei è ossessionata dall'essere il nulla, vorrebbe essere e non è, famosa solo per atti scorretti, volgari e macabre battute sue e del suo degno fidanzato che scherza su bambini morti e persone gravemente malate", continua Alba che pubblica anche un vecchio post del fidanzato della Lucarelli con riferimenti macabri e provocatori al delitto di Sarah Scazzi e alla morte di Pier Giorgio Welby. "Sabato intanto che lei litigava con me lui scriveva contro di me e pubblicava. Ecco chi è la raffinata penna dell'associazione a delinquere detta da me 'la coppia degli acidi'", scrive la showgirl che poi inanella una carrellata di insulti ad hoc: "Indagata e sotto processo, denunciata, calunniatrice, cafona, capace solo di infangare le persone con insulti, mitomane, megalomane, bugiarda". E ancora: "Senza nessuna competenza né carriera da tutelare", "sputtanatrice, bulletta da tastiera e video. Zecca, sanguisuga inutile che si attacca a rompere gli zebedei. A proposito, dopo averla vista per la prima volta a figura intera, all'Arena ho finalmente capito il motivo della sua acidità".

I tanti follower seduti sulla riva del fiume di Facebook attendono repliche. Intanto, sabato sera c'è la serata finale di Ballando con le stelle. Alba Parietti è stata eliminata ma sarà in studio e di certo le due avranno qualcosa da dirsi.

Serata finale nel quale bisserà l'ospitata di sabato scorso l'ex giudice di Amici (in onda in contemporanea su Mediaset) Morgan.