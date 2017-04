Boncompagni e le giovani amanti in tv, Gerini replica alla Carfagna: "Mai avuto favori"

Claudia Gerini replica a Barbara Carfagna. Domenica sarà una settimana che Gianni Boncompagni ha salutato la compagnia di amici, colleghi, ipocriti, gente che ha peccato di audacia e oggi lo rimpiange e naturalmente di ex amanti "miracolate" come ha scritto la giornalista del TG1, Barbara Carfagna nel suo post su Facebook che voleva essere una riflessione su come cambiano i costumi e che si è rivelato una bomba per il paragone tra Boncompagni e Berlusconi. Secondo la Carfagna sono due frequentatori di minorenni trattati in modo diverso: uno condannato, l’altro esaltato nel suo genio ("Non erano 20enni, avevano 16 anni" sostiene la Carfagna).

Le sue parole hanno innescato una velenosa polemica con Travaglio ("è in cerca di pubblicità") e ognuno ha detto la sua, solo Isabella Ferrari e Claudia Gerini avevano taciuto. Finora. E' stata l’attrice romana a replicare con il solito piglio: "Non mi sono sentita toccata da quelle parole perché non sono vere. Mi pare una riflessione molto superficiale e il parallelismo (quello con Berlusconi, ndc) non ha alcun senso. Sono due vicende che non si possono assimilare". E perché il paragone non avrebbe senso? La spiegazione di Claudia Gerini è di taglio giornalistico: "E’ vero, Gianni ha avuto compagne anche molto più giovani, ma non si è mai trattato di prostituzione o altro. Io non sono stata piazzata da nessuna parte e quello che ho ottenuto l’ho ottenuto con le mie forze. Non ho dovuto fare nessuna parcella per stare zitta e non ho mai ricevuto bonifici (il riferimento è al processo sulle olgettine che sarebbero state pagate per non rivelare la verità sulle serate di Arcore, ndc)".

Carfagna e Gerini si sono scambiate i ruoli: dinamiche di spettacolo e valutazioni giornalistiche a parti invertite. I tempi cambiano, ha ragione la Carfagna, se è questo che intendeva dire con il suo post. A voler intervenire nella polemica ci sarebbe anche da dire che la Gerini e la Ferrari hanno dimostrato di aver talento, qualcun altro no, qualcun altro passa le giornate a farsi selfie a Miami o Ibiza.