Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Macché, l'amore è sempre più social

I fan della coppia Chiara Ferragni-Fedez possono dormire sonni tranquilli. Non c’è nessuna rottura, men che meno dolorosa, tra Raviolo e Babe, la coppia che vive su Instagram invece che tra quattro banalissime mura. Si rivedranno tra pochissimo, è stato solo il lavoro e l’Oceano a dividerli in questi giorni: "TheBlondSalad" che va dappertutto scatenando polemiche per il lusso che ostenta (la camera solo per i vestiti, la massaggiatrice per i polpacci, gli Hotel a 6 stelle perché 5 sono poche...) era al festival californiano Coachella, mentre il rapper con il Rolex teneva concerti sold out in giro per l’Italia.

Eppure a qualcuno il dubbio è venuto. Su Instagram, le fotografie che li ritrae insieme come "mamma li ha fatti"- ignudi a letto, in vasca da bagno, nel salotto, sul terrazzo (di questo passo gli manca solo il supermercato) - hanno subìto una battuta d’arresto. Peggio: qualcuno ha notato che si erano "defollowati" a vicenda salvo poi ripensarci e rimettere il "ti segue". Crisi? Rottura? Stracci che volano al posto delle nozze e di futuri Fedezzini? Macché. L’addio e il ritorno di fiamma via social è durato al massimo un minuto, ma tanto è bastato ai due maghetti del marketing 3.0 per riaccendere i riflettori sulla loro storia rendendo i fan insaziabili partecipi del loro vorticoso amore Italia-USA, andata e ritorno. Inoltre, mercoledì, Chiara Ferragni - tra un costoso outfit e l’altro - ha infilato una bella immagine in bianco e nero di lei che sorride abbracciata a Raviolo e la scritta "See you on Sunday my love" con cuoricino trafitto; Fedez ha risposto un’ora dopo ed è stato decisamente più prosaico e meno romantico: nello scatto sono avvinghiati in costume adamitico e nessun spazio lasciato all’immaginazione.

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 19 Apr 2017 alle ore 08:30 PDT

Un momento di intimità, ma anche no perché qualcuno deve aver pure scattato la foto della ricca coppia (lui ha anche tenuto a precisare che guadagna più di lei). Sotto l'immagine, Fedez ha scritto "Miss you" e messo una faccina triste che avrà risvegliato nelle fan di Fedez l’istinto killer nei confronti dell’invidiatissima Ferragni.

Dunque, si può tirare un sospiro di sollievo perché i due si incontreranno domenica e ci documenteranno tutto con selfie a go-go. E se non ne avete abbastanza, allora sappiate che a maggio andranno in Polinesia per festeggiare il compleanno dell’"Insalata bionda" e poi per motivi di lavoro viaggeranno a lungo in Europa. Ecco, per eventuali e varie, riaggiorniamoci tra qualche mese.