Belen e il sesso con Iannone, ecco il voto della showgirl

Belen Rodriguez promuove a pieni voti il sesso con Andrea Iannone. La showgirl, ospite dello show "Emigratis", confida particolari scottanti ai presentatori del programma di Italia 1 Pio e Amedeo. "Che voto dai alle prestazioni sessuali di Andrea da zero a dieci? È veloce anche a letto, oltre che in pista?" gli chiedono. E l'argentina risponde: "Undici!". La modella, insieme al campione di motobike da mesi, rivela anche di averlo bloccato su WhatsApp dopo il primo messaggio di corteggiamento perché non sapeva chi fosse. Lui invece ha raccontato di essere innamorato perso: "Non ha difetti!", ha detto.