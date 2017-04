Dopo l'Isola dei Famosi Raz Degan e Paola Barale di nuovo insieme

"Senza di voi non sarebbe successo nulla". Così Paola Barale ringrazia i fan per l'affetto e annuncia di essere pronta per un altro viaggio con il "re dei naufraghi" Raz Degan. L'israeliano e la sua bionda, i veri protagonisti dell'edizione numero 12 dell'Isola dei Famosi, sono pronti a ripartire. "Quando finisce un viaggio se ne fa un altro" annuncia la showgirl sul suo profilo Instagram. "Facciamo le valigie, anzi, visto che è Pasqua ed è tempo di fare un bel weekend, partiamo".

#nuovogironuovacorsa ✈️#grazieeeee @cristinedupuys @lucacerrri @danatta @raz_degan Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial) in data: 13 Apr 2017 alle ore 06:43 PDT