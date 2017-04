Le rivelazioni di Valeria Golino: "Sono sola ma Riccardo Scamarcio non si dimentica"

Si sfoga e parla, per la prima volta, della sua storia d'amore (finita) con Riccardo Scamarcio. Valeria Golino in un'intervista a "Grazia", che questa settimana le dedica la copertina, rivela: "Ma siamo proprio sicuri che sia finita? La nostra storia non si chiuderà mai, perché si sta evolvendo in qualcosa di diverso, è ripartita su basi nuove".

Poi affronta e ricorda il periodo più burrascoso della sua vita, la fine della relazione ultradecennale con Scamarcio. "Riccardo e io siamo la famiglia l'uno dell'altra. Cerco di guardare le cose con positività" racconta l'attrice che rivedremo presto in due film: "Emma" di Silvio Soldini e "Il ragazzo invisibile 2" di Gabriele Salvatores. "Il lavoro mi ha dato tante soddisfazioni, è innegabile. Ma sul piano sentimentale è stata dura: mi sono separata da Riccardo e ora sto imparando a stare da sola. Non è semplice, per una che ha vissuto e sognato in coppia per tanto tempo".