Paola Barale sull'Isola dei Famosi con Raz, l'ex marito Gianni Sperti scatena i social: urge cura di fosforo

Mentre il pubblico continua a sperare che Paola Barale e Raz Degan tornino insieme, c'è qualcuno che non è d'accordo. L'ex marito della showgirl volata in Honduras per sostenere il modello israeliano ha "rotto il silenzio" con un post al vetriolo su Instagram. Gianni Sperti, ex ballerino e noto opinionista del programma pomeridiano, non fa nomi ma pubblica su Instagram la foto di un pesce con una didascalia che lascia ben poco all'immaginazione.

Consiglio dose massiccia perché ricco di "fosforo" utile dopo una certa età! #giannisperti Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial) in data: 16 Mar 2017 alle ore 03:39 PDT

Ogni riferimento è puramente casuale. Sull'Isola dei Famosi la Barale, tra coccole e baci al suo naufrago, ha esordito dicendo che Raz fosse l'unico grande amore della sua vita. Questa frase ha fatto arrabbiare i sostenitori di Gianni Sperti che hanno accusato la showgirl di averlo umiliato rinnegando il matrimonio durato quattro anni (dal 1998 al 2002). Poi, alla fine, la frecciatina tirata dal diretto interessato sui social.