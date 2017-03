Al Bano in ospedale, l'ex moglie Romina Power si sfoga: io la causa del malore? Basta sciacalli

"Affondo" di Romina Power attraverso il suo profilo Instagram: "Vi prego di riflettere bene - ha scritto ieri l'ex moglie di Al Bano - prima di fare commenti sulla mia persona, manipolati dalla sete di gossip. Con le vostre insinuazioni, dicendo che sono io la causa del malore di A Bano, facendo un danno alla mia immagine, non ci guadagnate in audience e certamente non aiutate lui a guarire. Nella nostra famiglia regna solo armonia sia sul palco, che altrove. Al Bano ora è circondato dall'affetto di tutti i suoi figli ed in questo momento così delicato ha bisogno solo di calma per poter guarire. Non certo di trasmissioni dove si cerca di fare del gossip anche intorno ad una faccenda grave di salute, com'è capitato a lui. Abbiate rispetto per una famiglia che in questo momento difficile pensa solo alla pronta guarigione di Albano". Ringrazia e si firma, la figlia del leggendario Tyrone Power, stanca probabilmente di strilli da salotto televisivo e chiacchiericcio condominiale che ruotano intorno a lei, ad Al Bano ed alla compagna di lui, Loredana Lecciso. A quali trasmissioni televisive si riferisca Romina Power non lo spiega, come non fa i nomi di chi avrebbe insinuato che sarebbe lei la causa della leggera ischemia che ha colpito il cantante pugliese.

Il settimanale "Oggi" ieri ha riportato attraverso il suo sito web, le parole del cantante, ricoverato presso la "Stroke Unit" dell'ospedale di Lecce. "Questa volta ho avuto davvero paura - ha detto il leone di Cellino San Marco raccontando le fasi del suo malore. Mentre era in viaggio dall'Abruzzo verso la Puglia, ha avuto un malore già presentatosi in precedenza, aggravato dalla difficoltà di muovere la bocca. E' stata la compagna Loredana Lecciso, al telefono, a consigliargli di fermarsi a Bari, dove è stato raggiunto dal medico curante che ne ha disposto il ricovero a Lecce. L'ischemia l'ha colpito la sera di domenica scorsa, poche ore dopo l'intervista rilasciata da Romina Power a Massimo Giletti nel corso dell'Arena di Raiuno. Romina aveva parlato, scherzando, del bacio che l'ex marito si era rifiutato di darle - per rispetto dei figli più piccoli e della Lecciso, durante la trasmissione "Standing Ovation", aggiungendo che il bacio se lo erano dati dopo, di nascosto. Non era un'insinuazione, la sua, non era un messaggio trasversale alla compagna attuale di Albano: era solo una battuta spiritosa che è stata percepita come tale sia dal pubblico, sia dai presenti negli studi della Rai. Impossibile pensare che quelle parole o altre siano state causa dell'ischemia dell'ex marito, che si ritrova suo malgrado in una famiglia allargata in cui non sono mancate (più o meno velate) le frizioni.

E' cosa buona e giusta riflettere sull'intimità ritrovata tra i due ex coniugi: trattasi di quella rilassatezza emotiva che interviene tra due individui che hanno dato vita ad una grande avventura professionale e sentimentale ormai finita e che dopo i rancori che accompagnano i divorzi, hanno riconquistato l'affetto genuino che non ha niente a che fare con la passione. Ha ragione, la Power, ad invocare rispetto nei confronti del popolarissimo cantante. A tutti, figli, compagna ed ex moglie, sta a cuore la salute del patriarca che di tutto ha bisogno, al momento, fuorché di altre chiacchiere.