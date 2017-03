Ben Affleck confessa: mi sono disintossicato dall'alcol, voglio essere un buon padre

«Ho completato il trattamento per la dipendenza da alcol». A rivelarlo sul suo profilo Facebook è Ben Affleck, sottolineando come questo sia qualcosa «con cui ho già avuto a che fare in passato» e che «continuerò ad affrontare». Nel suo post, l'attore e regista scrive ancora: «Voglio vivere la vita al massimo ed essere il miglior padre possibile». E «voglio che i miei figli sappiano che non ci si deve vergognare a chiedere aiuto quando se ne ha bisogno».

Ma Affleck vuole anche essere «un esempio di forza per chiunque abbia bisogno di aiuto ma ha paura di fare il primo passo. Io sono fortunato ad avere l'amore della mia famiglia e degli amici». Tra questi c'è anche la mamma dei suoi figli, Jennifer Garner, «che mi ha sostenuto e ha accudito i nostri bambini mentre io risolvevo i miei problemi». «Questo - conclude - è stato il primo di molti passi per riprendermi completamente».

Affleck e Garner si erano separati separati nel 2015 dopo 10 anni insieme e tre figli, Violet (10 anni), Seraphina Rose (7 anni) e Samuel (4 anni). E pochi giorni fa era arrivato l'annuncio si un riavvicinamento tra i due e, quindi, del divorzio saltato.