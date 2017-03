Francesco Totti papà tenero: "Auguri piccola mia"

Francesco Totti papà tenerissimo. In un post sul suo profilo Facebook il Pupone augura buon compleanno alla sua ultimogenita. "Non esiste amore più grande - scrive - Auguri di buon compleanno piccola mia!"

Sposato con la shogirl e conduttrice Ilary Blasi, il bomber della Roma ha tre figli: Christian, Chanel e la piccola Isabel, qui ritratta in foto con il suo papà, che proprio il 10 marzo di un anno fa è nata a Roma nella clinica Mater day dei Parioli. Ilary, che ha 35 anni, ha fatto sapere che non vuole fermarsi e che presto, assieme al suo Francesco, potrebbe mettere in cantiere il quarto figlio