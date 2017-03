Amal Clooney debutta all'Onu in giallo col pancione

Debutto con pancione e abito giallo per Amal Clooney alle Nazioni Unite. «L’Isis è una minaccia globale che richiede una risposta globale e non può essere limitata al campo di battaglia. Le Nazioni Unite devono istituire un’inchiesta sui crimini dello stato islamico»: ha detto la moglie dell'attore americano. A pochi giorni dalla prima uscita pubblica da quando la coppia ha annunciato l'imminente arrivo di due gemelli, Amal si è presentata all’Onu nella veste di avvocatessa ed esperta di diritti umani. La signora Clooney, infatti, difende Nadia Murad, di 19 anni, yazida presente nel Palazzo di Vetro. «Nessun militante dell’Isis ha affrontato un processo per atti terroristici. Non lasciate che sia un altro Ruanda, non lasciate che l'Isis la faccia franca con il genocidio», ha detto ancora Amal, che è apparsa in splendida forma.