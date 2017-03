Belen Rodriguez fa la pole dance. E scoppia la polemica

Belén Rodriguez fa la prima lezione di pole dance e Instagram si spacca. Chi l’ama e chi la odia e semplicemente chi non ne può più. Le polemiche e le provocazioni accompagnano la Rodriguez e il suo clan come la nuvoletta accompagnava Fantozzi. La 32enne argentina ha postato il video della sua prima volta intorno a un palo. Senza alcuna vergogna. E aveva ragione: si muove sinuosa, quasi meglio dell’insegnante e ottiene oltre 800.000 visualizzazioni e 1300 commenti. Molti applausi, ma tanti che le hanno dato della pinocchietta: impossibile muoversi così fin dall’inizio. A difendere l’onore della ex moglie di Stefano De Martino, stavolta ci ha pensato direttamente Veronica Cozzani. Ovvero la mamma!

Prima lezione di pole dance, sembra una cazzata ma vi garantisco che ci vuole una forza e un controllo incredibile...... grazie ragazze!!!! Mi sono divertita un mondo! Ma non riesco a muovere le braccia!!! Un post condiviso da María Belén Rodriguez (@belenrodriguezreal) in data: 7 Mar 2017 alle ore 15:00 PST

Ma cosa è successo? Belin Belén ha dichiarato che era la sua prima lezione: «Sembra uan cazata ma vi garantisco che ci vuole una forza e un controllo incredibile…grazie ragazze, mi sono divertita». Unica concessione alla sua facciata di donna bionica, capace di cantare, ballare, suonare, presentare, far l’imprenditrice, la testimonial, la cuoca e chi più ne ha più ne metta, la conclusione: «Ora però non riesco a muovere le braccia!!!». Insomma un difettuccio ce l’ha pure lei. E però non tutti i fan le hanno creduto: «Sì ma dai che prima volta…e smettila!», «Nessuna insegnante fa fare quei giri alla prima volta», «ci hai scocciato» e molti altri commenti simili che sono stati cancellati. Uno in particolare ha scatenato l’ira della mamma di Belén: «se questa è la tua prima lezione io sono vergine (non disegno zodiacale) finiscila di voler fare il fenomeno che non sei» ha scritto redginger_3 raccogliendo 10 like. La replica è stata velenosetta: «Tu sarei vergine adesso. E’ la prima volta! E’ la verità». La mamma è sempre la mamma.

Le picconate non sono finite qui perché ieri ha pubblicato una foto in cui era talmente photoshoppata da sembrare più giovane del figlio Santiago. Un “lifting” che non è sfuggito alle attente e agguerrite internaute. Nuove critiche, nuovo giro e avanti così all’infinito.