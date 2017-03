Chiara Ferragni nuda con Fedez annuncia: presto matrimonio e un figlio

Nudi, abbracciati, innamorati. La fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez vivono la loro storia d'amore più social che c'è. E appaiono, soprattutto lei, senza veli su Vanity Fair. Sullo stesso settimanale patinato poi annunciano: nozze e un figlio presto.

E a chi li accusa di una love story che è tutta una montatura per far crescere il volume di affari già milionario della coppia, lei risponde: saremmo dei pazzi a stare insieme un mese intero in America. E conferma che si amano davvero. E che non ostentano sui social network le grandi disponibilità economiche ma solo la loro vita insieme. Per suggellare il loro amore, Chiara e Fedez si sono addirittura tatuati un raviolo (con questo nomignolo amano chiamarsi nell'intimità) sulle mani.

Intanto lui è in partenza con il primo tour assieme al suo socio-amico J-Ax e lei sempre in giro per il mondo ad autopromuoversi. In attesa del primogenito...