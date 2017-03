Emma Watson difende il seno nudo su Vanity Fair: "Le mie tette non c'entrano con il femminismo"

"Quanti fraintendimenti e quanti pregiudizi intorno al femminismo. Femminismo significa dare alle donne la possibilità di scegliere, non è un ramoscello con il quale frustare altre donne. Femminismo significa libertà, liberazione, uguaglianza. Davvero non capisco cosa le mie tette abbiano a che fare con tutto questo. Sono molto confusa". Emma Watson, travolta dalle polemiche dopo essersi fatta fotografare con il seno scoperto e da sempre paladina dei diritti delle donne, risponde così all'ondata di critiche ormai diventate uno degli argomenti maggiormente affrontati nel corso del tour promozionale del film "La Bella e la Bestia" (dal 16 marzo nelle sale italiane). La querelle è scoppiata dopo la pubblicazione di una lunga intervista sull'edizione statunitense di Vanity Fair dove, in uno degli scatti realizzati dal fotografo Tim Walker, l'attrice lascia intravedere una parte abbondante del suo seno.