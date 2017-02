Il sexy-video di Jessica Immobile manda in tilt i tifosi

Flessioni ed esercizi per i glutei. Il sexy allenamento di Jessica, la moglie dell'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, sta facendo impazzire i tifosi. Due figli e un corpo da paura, la bella Jessica ha postato il video su Instagram. Il lato B in bella mostra, la moglie di Immobile ha mandato in tilt gli uomini che seguono il profilo del calciatore.

@adidasoriginals @adidasbystellamccartneyfan #odioeamore Un post condiviso da Ciro E Jessica (@ciroejessicaimmobile) in data: 16 Feb 2017 alle ore 09:45 PST