L'uomo più invidiato del web è il fidanzato di Emily Ratajkowski

Jeff Magid, è lui l'uomo più invidiato del web. Semplicemente perché è il fidanzato della modella da undici milioni di follower su Instagram, Emily Ratajkowski. Nato a Boston, musicista con laurea in filosofia e la passione per il pokeer, Jeff ha conosciuto Emily a un party a Miami nel 2014. Da allora non si sono più lasciati. Lei si dice innamoratissima del suo fidanzato. Lui non la lascia un attimo. Facile capire perché.