Madrid, Maradona litiga con la fidanzata e in albergo arriva la polizia

Vigilia di Champions più che animata per Diego Armando Maradona a Madrid. Dopo le intemperanze di ieri dell'ex Pibe de Oro nei confronti di un giornalista spagnolo, stamattina è stata la volta della fidanzata Rocio Oliva. L'ex campione del Napoli è stato interrogato per una presunta aggressione ai danni della ragazza. Agenti e personale medico sono intervenuti verso le 8.30 nella stanza dell'hotel Eurostars Mirasierra dove alloggia l'ex calciatore argentino.

Alle 8,20 il direttore dell'hotel avrebbe chiamato la polizia ma al loro arrivo la stessa Rocìo Oliva avrebbe ridimensionato la questione parlando solo di una «discussione animata». Il personale medico ha verificato che nessuno dei due aveva riportato lesioni. Maradona e la compagna non hanno manifestato l'intenzione di denunciare alcunché e, poco dopo, anche la polizia ha lasciato la stanza. E pensare che, solo poche ore prima, l'ex numero 10 del Napoli aveva postato su Instagram una foto che lo ritraeva sorridente in una vasca da bagno in compagnia della Olivo mentre festeggiavano San Valentino.

In ogni caso non è la prima volta che l'ex ct dell'Argentina litiga con la fidanzata. Due anni fa sul web circolò un video di un'altra lite furibonda fra i due. Maradona è a Madrid per assistere alla partita tra il Napoli e il Real che si giocherà questa sera per gli ottavi di finale di Champions League, ospite del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Vediamo se fino al fischio d'inizio l'ex Pibe de Oro riuscirà a passare inosservato.