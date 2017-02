Valeria Golino ha un nuovo baby fidanzato

Si chiama Fabio Galassi ha 28 anni, è laureato in Giurisprudenza. Esperto in diritto d'autore, è il vicepresidente dell'Associazione Giovani per Roma. Il settimanale "Chi" rivela l'identità del nuovo compagno di Valeria Golino. I due sono stati fotografati insieme tra tenerezze e baci al bar della Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma. L'attrice, 51 anni, ha così definitivamente archiviato la storia, durata undici anni, con il collega pugliese Riccardo Scamarcio, 37 anni. Con la data di matrimonio fissata e le pubblicazioni già fatte i due si erano lasciati meno di un anno fa. Chi sia stabilmente al fianco di Scamarcio, non è dato sapere. La Golino, invece, ha deciso di uscire allo scoperto con il nuovo giovane amore, ben 23 anni meno di lei. Ma l'attrice e regista sembra non curarsi dei molti anni di differenza (d'altronde già con Riccardo in divario era notevole).