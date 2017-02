Mangia sushi senza reggiseno, Chiara Ferragni regina di Instagram

Chiara Ferragni non perde occasione di far parlare di sé e, dopo aver festeggiato soltanto un giorno fa il raggiungimento degli otto milioni di follower su Instagram, torna a scuotere le pagine di gossip postando sul celebre social network una foto di lei mentre mangia sushi. Fin qua tutto normale. Il look scelto per la serata però è ancora più afrodisiaco del cibo che sta mangiando: la Ferragni infatti nella foto indossa una maglia nera trasparente, senza reggiseno, che viene coperto nello scatto soltanto da due minuscoli gattini. "Sushi with a side of (small) boobs", commenta con ironia la fashion blogger.

8 MILLION FOLLOWERS Love you guys so much #TheBlondeSaladNeverStops #NeverEver Un video pubblicato da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 1 Feb 2017 alle ore 22:57 PST

E poi, forse per sentire la sua dolce metà un po' più vicina - Fedez ora è in Italia dove celebra la terza data sold out del Forum di Milano assieme a J-Ax, lei invece negli Stati Uniti - si fa fare su una mano un nuovo tatuaggio. Si tratta di una piccola scritta che recita: "Life is made of small moments like this" ovvero "La vita è fatta di piccoli momenti come questo". Potrebbe essere per Fedez l'ispirazione per la sua prossima canzone