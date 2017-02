Nozze da vip, partono le scommesse: in pole Ferragni-Fedez

Ritornano le "special bet" di Stanleybet su Novella 2000: nel numero del settimanale in edicola oggi, i bookmaker inglesi scommettono su quale sarà la prima coppia vip a sposarsi nel 2017.

La pole position se l'aggiudicano Antonella Clerici e Vittorio Garrone: la padrona di casa de "La prova del cuoco", lasciatasi alle spalle la storia con Eddy Mertens, si trova perfettamente a suo agio con l'imprenditore genovese, con tanto di teneri e amorosi selfie su Instagram che ritraggono i due innamoratissimi in montagna. La bionda conduttrice parla già di possibile matrimonio convincendo anche i bookie di Liverpool, che quotano le nozze entro la fine dell'anno a 5.00.

Seguono a ruota Fedez e Chiara Ferragni. La loro love story procede a gonfie vele e, dopo aver trascorso un romantico Natale con le rispettive famiglie ed essere volati a Beverly Hills, il rapper e la blogger di successo mostrano sempre più affiatamento e dolcezza in pubblico, tanto da far pensare a un matrimonio in vista, bancato a 6.00.

Ultimo gradino del podio per Simona Ventura e Gerò Carraro. Super Simo e il principe-imprenditore si trovano a meraviglia e, dopo sei anni, sono sempre più innamorati, tanto che la conduttrice piemontese è ormai convinta che lei e Gerò invecchieranno insieme. Complice anche l'ottimo rapporto che intercorre tra i rispettivi figli, gli scommettitori vedono le nozze di buon occhio, quotandole a 7.00.

Al quarto posto ci sono Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. La relazione tra il leader della Lega Nord e la conduttrice si consolida sempre di più ed è proprio l'ex "Miss Cinema" a parlare di fiori d'arancio, visto che lei e il politico milanese stanno insieme dal 2015. E, se matrimonio sarà, la cerimonia si terrà nella località natale di Elisa, a Colletto di Castelmagno, tra le valli cuneesi. L?evento è quotato a 8.00.

Settimi Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. L'ex premier e la compagna continuano la loro avventura insieme, con tanto di nuove foto su Instagram tenere e affiatate. Dopo aver spazzato via le voci di separazione a dicembre, con lei subito pronta ad accorrere all?ospedale a accudire il suo Silvio, i due sembrano ancora più uniti e potrebbe essere la volta buona per coronare la storia iniziata nel 2011. Stanleybet li offre sposi entro l?anno a 16.00.

Ottava posizione per Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar. La loro avventura sentimentale è iniziata da pochissimo, sul finire dell'anno scorso. Tuttavia, il rapper idolo dei teenager e autore delle hit dal successo strepitoso "Andiamo a comandare" e "Tutto molto interessante" dice di aver preso con grande serietà questa storia con la bellissima modella e attrice. Che sia lanciatissimo verso il matrimonio? I bookmaker lo danno a 20.00.

Penultima posizione per Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Dopo alcune voci di crisi tra di loro, sembra finalmente essere tornato il sereno. I due hanno festeggiato il 30esimo compleanno di lei pochi giorni fa, con tanto di uscita e divertimento. Stanleybet prova anche a puntare sul matrimonio, lanciandolo nella sua bacheca a quota 30.00.

Decima e ultima piazza per Alessandra Amoroso e Stefano Settepani. Galeotto "Amici" per la cantante pugliese, che proprio grazie al programma che l'ha lanciata ha anche conosciuto l'amore. Lui, infatti, è produttore esecutivo del noto talent di Maria de Filippi e ha riportato positività e sorriso nella vita dell'artista leccese. Sembra che i due convivano a Roma. Già si pensa alle nozze? La quota è un po' alta, 50.00, però si potrebbe provare a puntare.