Beyoncè aspetta due gemelli da Jay Z, foto su Instagram

La regina del pop Beyoncè è di nuovo in dolce attesa. Su Instagram ha annunciato di aspettare due gemelli da marito Jay Z. "Vorremmo condividere il nostro amore e la nostra felicita'", ha scritto la 34enne cantante texana. "Siamo stati benedetti due volte - ha osservato - siamo incredibilmente grati per il fatto che la nostra famiglia aumenterà di due e vi ringraziamo per gli auguri". La coppia ha già una figlia, Blue Ivy, nata nel 2012.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Una foto pubblicata da Beyoncé (@beyonce) in data: 1 Feb 2017 alle ore 10:39 PST