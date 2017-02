Belen in motorino con Santiago senza casco, scoppia la polemica

Gli utenti non gliene passano una come mamma. Dopo il bacio con la lingua i follower di Belen Rodriguez si sono arrabbiati davanti alla foto della showgirl argentina in scooter con Santiago, entrambi senza casco. Chi l'ha attaccata sostenendo di aver messo a rischio la sicurezza del bambino e chi invece l'ha difesa spiegando che la showgirl si trovava in un circuito motociclistico e viaggiava piano. La diretta interessata ha deciso di rispondere alle critiche dei fan con un altro post e un'altra foto: quella in cui prende le misure della testa del bambino per un casco. Sbagliando, s'impara?

Prendendo le misure per il casco• #viamo Una foto pubblicata da María Belén Rodriguez (@belenrodriguezreal) in data: 31 Gen 2017 alle ore 10:57 PST