Dopo le donne la sua passione è la pasta fatta in casa. Così all'apice della carriera, il cinquantenne Franco Trentalance lascia il porno e si dà alla cucina. Vent'anni di onorata carriera, 445 film hard all'attivo Trentalance ha deciso di diventare il protagonista di eventi gastronomici e showcooking in cui si mette ai fornelli e spiega come preparare piatti appetitosi. Nel frattempo tiene seminari di mental coaching e sta uscendo il suo terzo libro, un thriller. Protagonista negli anni scorsi del reality "La Talpa", il pornodivo si prepara al lancio di una nuovo linea di mattarelli con il suo nome.