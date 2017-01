Parata con la jeep dell'Esercito nel cortile e i condomini vogliono cacciare Fedez

Un party per il lancio del nuovo disco realizzato con J-Ax, "Comunisti col Rolex" e Fedez finisce di nuovo nei guai per violazione della privacy. L'idea di organizzare la festa nel condominio della nuova casa, il suo lussuoso attico nel cuore di Milano (zona City Life) non è piaciuta ai nuovi condomini che si sarebbero subito lamentati con l'amministratore di casa. Giornalisti e fan schierati all'ingresso del condominio (progettato dal famoso architetto Daniel Libeskind), il giardino addobbato con bandiere e l'ingresso trionfale di J-Ax a bordo di una storica Jeep dell'esercito militare, accompagnato da alcuni ragazzi, anche loro in tenuta militare. "Una parata di cattivo gusto" secondo i residenti che l'hanno definita "una pagliacciata".

Un video pubblicato da Fedez (@fedez) in data: 19 Gen 2017 alle ore 10:42 PST