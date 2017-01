Alessandro Di Battista non è più single: "Ecco Sahra". E posta la foto su Instagram

Alessandro Di Battista non è più single. Il deputato grillino svela su Instagram la sua vita privata. "Da giorni diversi fotografi ci seguono ovunque (e seguono questa ragazza fino al pianerottolo di casa o nel suo posto di lavoro per scoprire il suo nome). Tanto vale dirgli che si chiama Sahra e che, in effetti, ci stiamo frequentando". Così Dibba, ribattezzato la "rockstar" del Movimento Cinque Stelle, conferma finalmente i rumors che circolano da settimane sulla nuova love story. "Una cosa normalissima" scrive ironico postando la foto scattata insieme alla ragazza. "Ora mi auguro che rispetteranno quantomeno la sua privacy"

Una foto pubblicata da Alessandro Di Battista (@aledibattista) in data: 23 Gen 2017 alle ore 13:47 PST