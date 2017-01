Grave lutto per Elisabetta Canalis, il padre la va a trovare negli Usa e muore

Grave lutto per Elisabetta Canalis, che si è sposata e vive col marito la figlia Skyler a Los Angeles. Il papà Cesare era andato a trovarla per passare con la figlia e la nipotina un po' di tempo. Improvvisamente si è sentito male ed è morto. Cesare Canalis aveva 78 anni. Ad annunciare la sua morte ci ha pensato l’ex rettore dell’università di Sassari, Attilio Mastino, postando il seguente messaggio su Facebook. Con grande dolore annunciamo la scomparsa ieri a Los Angeles in California del nostro amico Giulio Cesare Canalis, già primario dell’Istituto di radiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari. Consigliere d’amministrazione dell’Università tra il 2001 e il 2004. Si era appassionato alle nostre ricerche e ci aveva seguito fino a Tozeur nel deserto tunisino per il XV convegno de L’Africa romana del 2002, ai confini dell’impero.

E oggi Elisabetta, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con una dedica al suo papà