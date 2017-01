Derisa su look e capelli Laura Chiatti sbotta sui social: "Fotografi cani"

"Vorrei dire questo color giallo evidenziatore è merito di fotografi cani". Laura Chiatti sbotta per le critiche ai suoi capelli con un ennesimo sfogo social. L'attrice 34enne, ospite al Pitti Bimbo a Firenze e madrina di Nanan, ha "sfilato" un mini-dress nero corto morbido e in tanti hanno sussurrato che l'abito poteva nascondere una dolce attesa. Non sono state però le voci di una nuova gravidanza a far infuriare la moglie di Marco Bocci, mamma di Enea e Pablo, ma le critiche ai suoi capelli e alla sua ricrescita. In realtà si tratta dell'effetto trendy chiamato "balayage" che nell'ultimo periodo va tanto di moda e sta spopolando tra le teenager. Così la Chiatti non ci pensa due volte e, dopo le critiche, pubblica un post al vetriolo su Instagram contro i maligni dove accusa i fotografi di non saper fare il loro lavora e rivela anche che il nuovo look è dovuto a esigenze di copione.