Ivanka Trump brilla più di Melania, è lei la vera first lady

Alla vigilia dell'Inauguration Day, quando la famiglia del presidente eletto Donald Trump è atterrata ieri a Washington, è la stata la figlia Ivanka, con una mise verde smeraldo, a brillare più della futura first lady Melania in nero come le altre donne del clan. Il look sgargiante di Ivanka, in verde e con occhiali oversize quando è atterrata a Washington a bordo dell' Air Force One, ricordava molto quello di Jackie Kennedy, l'ex first lady icona di stile che amava i colori e li usava per distinguersi. La stessa foto del suo arrivo a Washington con i figli e il marito, Jared Kushner, postata da Ivanka sui social media sembra una di quelle rubate a Jackie dai paparazzi durante il periodo della "dolce vita". E se la 46enne Melania ha scelto una stilista newyorchese poco conosciuta per la vigilia del giuramento, Norisol Ferrari, l'abito e soprabito sfoggiati dalla 35enne Ivanka, sembra siano firmati da Carolina Herrera, la stilista che tra le sue clienti più famose vantava proprio Jackie Kennedy.