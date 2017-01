Maddalena Corvaglia si separa. L'annuncio su Instagram

Dopo sei anni di matrimonio e una bambina bellissima, Jamie, Maddalena Corvaglia, si separa da Stef Burn, il chitarrista di Vasco Rossi, e lo annuncia sul suo profilo Instagram. "I matrimoni non finiscono - scrive Maddy - come pensavo, quando finisce l'amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più... Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita". E ancora: "Ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme". Da tempo Corvaglia e Burn vivevano praticamente vite separate, lui in giro per concerti e lei sempre più spesso in America dall'amica di sempre, Elisabetta Canalis. E proprio con l'ex Velina mora, sua collega sulla scrivania di Striscia la Notizia, Maddy è in questo momento a Los Angeles. Pronte tutte e due per nuovi progetti insieme.