Il video hot di Belen col figlio scatena le polemiche

Belen esagera. E i suoi giochi "hot" con il figlio Santiago puntualmente pubblicati sui social network finiscono nel mirino degli utenti di Instagram. La showgirl è stata giudicata troppo provocante. E, in effetti, i suoi giochi col bambino sembrano più adatti a una situazione tra fidanzati. Separata dal ballerino Stefano De Martino, la Rodriguez è ora legata al campione di motociclismo Andrea Iannone. Prima della rottura del matrimonio, Stefano e Belen avevano deciso di non pubblicare più video e immagini con il piccolo Santi in primo piano per difenderlo da un'eccessiva esposizione mediatica. De Martino continua a mantenere fede all'accordo e le immagini postate sono sempre con il figlio di spalle. Belen, al contrario, ha ripreso a pubblicare foto e video che vedono protagonista Santiago senza filtri. E stavolta i fan non glielo perdonano.

