Mangia il supplì mentre guida, multata Carolina Crescentini a Roma

Mangiare al volante non si può. Ma se il supplì è uno di quelli buoni, anzi "buonissimi", come dice lei, diventa più difficile rispettare la legge. Così l'attrice Carolina Crescentini, una mano sul volante e l'altra a reggere un fumante supplì, s'è beccata la multa. Mentre era a Trastevere ed era appena uscita da "Venanzio", apostrofato su Facebook come "criminale" per aver "spacciato" supplì buonissimi, è stata fermata alla guida della sua automobile da una pattuglia della municipale e multata. La bionda attrice, dagli occhi di ghiaccio, ha postato il tutto in diretta sul social network collezionando centinaia e centinaia di like in poco tempo. E c'è anche chi ha commentato che i vigili l'avrebbero fermata solo perché bella e famosa...