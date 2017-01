L'ultimo schiaffo di Obama a Trump: il suo party di addio fa il pieno di vip

Mentre il presidente eletto, Donald Trump, fatica a trovare star disponibili ad esibirsi il giorno della sua inaugurazione, il prossimo 20 gennaio, il presidente Barack Obama terrà il suo ultimo party alla Casa Bianca con un parterre di divi di primo piano e "fedeli" finanziatori. L'appuntamento è per domani sera, al numero 1600 di Pennsylvania Avenue per celebrare la fine del suo mandato. Secondo il Washington Post, si tratterà di un "party per adulti" con gli amici più intimi, dalla cantante Beyoncè al marito Jay Z, che dovrebbero esibirsi. E' attesa anche la performance di Steve Wonder mentre nella lista figurano pure l'attore Bradly Cooper, i registi JJ Abrams e George Lucas, Chance the Rapper, Bruce Springsteen, l'ex Beatle Paul McCartney, il musicista Eddie Vedder, lo storico presentatore David Letterman, Oprah Winfrey, i cantanti Usher e Kendrick Lamar, l'attore e produttore Samuel L. Jackson.

Il mese scorso, durante un'intervista rilasciata a People da Barack Obama e la first lady Michelle, la coppia presidenziale aveva annunciato un party finale. "Terremo una grande festa prima della fine del mandato. E sarà un party da adulti", aveva preannunciato Obama. L'ultima volta che tante star si erano radunate alla Casa Bianca era stato per il 55esimo compleanno del presidente uscente, lo scorso agosto. Si erano esibiti Usher e Kendrick Lamar mentre la lista degli ospiti includeva, tra gli altri, l'attrice e cantante Jennifer Hudson, John Legend, la direttrice di Vogue Anna Wintour, la presentatrice Ellen DeGeneres, e i campioni sportivi Alonzo Mourning e Magic Johnson.