Addio Zampaglione. Il nuovo amore della Gerini è Andrea Preti

Il settimanale "Chi" pubblica nel numero in edicola domani le immagini esclusive della prima coppia del 2017: si tratta di Claudia Gerini e Andrea Preti, l'attore e modello protagonista dell'ultima edizione dell'"Isola dei famosi". Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, rivela che i due si frequentano da due mesi, subito dopo la fine del legame, durato undici anni, dell'attrice romana con il cantante e regista Federico Zampaglione, 48 anni. I due, che hanno una figlia, Linda, 7 anni, sono andati in crisi la scorsa estate, e dopo un tentativo di riappacificazione, hanno deciso di separarsi senza mai comunicarlo ufficialmente.

Zampaglione da qualche tempo è legato a una ragazza di nome Chiara (di cui "Chi" pubblica in esclusiva le foto), ma finora Claudia Gerini, 45 anni, non si era mai fatta vedere con un altro uomo. Invece nei giorni scorsi l'attrice è uscita allo scoperto con Andrea Preti, 28 anni, più giovane di lei di 17 anni, che ha conosciuto poco più di due mesi fa a una riunione per un nuovo progetto cinematografico. Tra i due è scattato subito il colpo di fulmine e nei giorni scorsi hanno trascorso un weekend di passione in un resort a cinque stelle alle porte di Roma, come testimoniano le foto bollenti pubblicate da "Chi".