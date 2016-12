Jennifer Lopez e Drake, la love story è ufficiale

Jennifer Lopez e Drake scatenano il gossip da Instagram. La cantante newyorkese, 47 anni, e il rapper canadese, 30 anni, hanno infatti postato una foto che li ritrae teneramente abbracciati assieme su un divano, immagine che per molti confermerebbe la loro relazione. I due musicisti hanno pubblicato la foto in contemporanea sui loro profili, raccogliendo così in pochissimo tempo più di 2 milioni di "Mi piace". Che si tratti dell'amore della vita per JLo? La star ha infatti alle spalle ha storia sentimentale molto travagliata: tre i matrimoni che sono naufragati. Qualche mese fa la cantante aveva detto addio al 29enne Casper Smart. Anche Drake ha avuto in passato amori discussi come quello con Rihanna e quello con Serena Williams.