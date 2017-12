Dell'Utri, il presidente Mattarella gli dia la grazia

Abbiate il coraggio delle vostre azioni, siate fieri dell’odio di cui vi nutrite. Metteteci la faccia. E ammazzate Marcello Dell’Utri. Perché se proprio non riuscite a piegare la legge alla pietà cristiana, fate in fretta a toglierlo dimezzo prima che sia lui a farlo. Arriva il momento in cui viene voglia di scappare da questo schifo di Paese. Ieri, lo confessiamo, è accaduto due volte. La prima, quando abbiamo appreso dalle agenzie che il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva respinto la richiesta dei legali dell’ex Senatore di Forza Italia, gravemente malato, di differimento della pena.

