Dell'Utri ha un tumore. Liberatelo!

Per carità di Dio. Tiratelo fuori di prigione. Liberatelo, adesso. A chi ancora gioca sulla pelle di Marcello Dell'Utri chiediamo di mettersi una mano sulla coscienza perché di fronte a un tumore i distinguo e la ragion di Stato non reggono più. Proprio così. Non bastavano i drammatici problemi di salute di cui l'ex senatore soffre da tempo. Non bastava nemmeno l'assurda condanna per un reato «fantasma» (il concorso esterno in associazione mafiosa) che non esisteva al tempo in cui il fondatore di Forza Italia avrebbe commesso i reati di cui lo accusano. Ora al settantaseienne Dell'Utri hanno diagnosticato pure un devastante cancro alla prostata da curare all'istante con vagonate di radioterapia.

Lo tengono in carcere ormai da tre anni e mezzo, nonostante i gravissimi problemi di cuore che da un momento all'altro potrebbero portarlo all'altro mondo. Ed ora, come si legge nelle ultime relazioni di ottobre e novembre...

