Morte di Totò Riina, da Corleone fino ad Ostia

Ora che Totò Riina è morto e la mafia vera, se non defunta, può considerarsi acefala, veniamo ad Ostia dove ormai tutto è mafia, pure una capocciata ben assestata a un giornalista. Prima però un inciso sul capo dei capi precipitato all'Inferno: pur nutrendo il disprezzo e lo schifo più profondo per un bastardo che ha sulla coscienza centinaia di poveri Cristi, non ci associamo al giubilo per la sua atroce dipartita, men che meno saliamo sul carro funebre preso d'assalto dai professionisti e complottisti antimafia («Riina si porta i segreti nella tomba», «con Riina festeggiano i potenti ricattati dalla mafia»). Ci chiediamo, però, se coincida con il concetto di giustizia, o piuttosto con una vendetta (che non dovrebbe, questa, appartenere ad un contesto di Stato di diritto) lo zelo persecutorio su un corpo oramai aggredito dalla malattia. Prima accadde...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI