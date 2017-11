Scherma paralimpica, i ragazzi della sciabola regalano un altro oro all'Italia

Medaglia d'oro per l'Italia nella sciabola a squadre maschile. Gli azzurri hanno superato la Russia per 45-40. Finale emozionante, con il tentativo di riscatto da parte di Shaburov. Partita subito forte con Giordan, l'Italia ha subìto il riscatto dei russi con Sbaburov opposto ad Alessio Sarri, ma i due atleti sono di due categorie diverse, con il romano svantaggiato, come come nell'assalto contro Dronov. Andrea Pellegrini ha rimesso la squadra davanti, 30.26, Sarri si è riscattato contro Kamalov andando 35-31, poi Pellegrini e Giordan hanno completato l'opera verso l'oro.