Mondiali di scherma paralimpica, Alessio Sarri è d'oro nella sciabola

Alessio Sarri è il campione del mondo della sciabola paralimpica Categoria B. Il romano di San Giovanni ha battuto in finale il russo Albert Kamalov per 15-12. Finale combattuta, con l'avversario dell'azzurro assai determinato e in grado di risalire con grande caparbietà. Inizio nel segno dell'equilibrio, 6-3 e poi 8-4, Sarri ha preso il largo, 12-6 e poi 12-8. Sul 14-9, quando ormai sembrava chiusa, Kamalov ha cercato di risalire e lo ha fatto fino a 14-12 prima della stoccata decisiva di Alessio.