Mondiali paralimpici di scherma, Alessio Sarri d'argento

Medaglia d’argento nella seconda giornata dei Mondiali paralimpici di scherma a Fiumicino per Alessio Sarri nella spada categoria A: il romano ha perso 15-14 contro l’inglese Dimitri Coutya. Per l’Italia è la seconda medaglia dopo quella di ieri di Betti nel fioretto. "Se me lo avessero detto ieri avrei firmato subito – dice Sarri, 44 anni – La finale lascia un po’ di amaro in bocca ma va bene così". Sarri ha altre tre gare in questo Mondiale, ma il suo obiettivo sono le Paralimpiadi di Tokyo 2020. "Spero di arrivarci, ho 44 anni oggi, vediamo. Ma questo è uno sport che ti toglie tanto ma che, anche, ti dà tanto".