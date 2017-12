Due ore da vivere tutte in un fiato per un viaggio nell'Isola caribica da sempre patria del ritmo e dell'allegria. Tutto questo è CirCuba un grande show con più di 50 artisti con cantanti e musicisti dal vivo. Lo show sarà a Roma in via C. Colombo angolo viale Oceano Atlantico, all'Eur dal 7 dicembre al 24 gennaio e successivamente a Milano, Torino, Napoli Palermo e Catania,