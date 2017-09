Tra sport e solidarietà, in scena il Carosello di Villa Buon Respiro

Non è Global senza il Carosello dei ragazzi di Villa Buon Respiro. Sono loro che hanno regalato grandi emozioni e lanciato un messaggio di speranza e solidarietà: a cavallo siamo tutti uguali. Il Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro nasce nel 1986 all'interno dell'omonima struttura sanitaria, specializzata nel recupero funzionale e sociale di persone colpite da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. Il Carosello di Villa Buon Respiro, eseguito da cavalieri disabili e normodotati in completa armonia tra loro e i loro cavalli è l'esempio tangibile del successo della riabilitazione equestre. Ragazzi ed operatori lavorano con grande impegno per raggiungere l’esecuzione corretta delle figure scandite dalla musica oltre alla gestione e cura quotidiana che consente loro di instaurare con il cavallo una relazione ancora più profonda.